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Лига наций

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе Лиги наций

Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года
Футболисты сборной России Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Петр Ковалев/ТАСС

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России в группе 3 дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21 встретится с командами Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.

Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур - 3-5 сентября, второй тур - 6-8 сентября, третий тур - 8-10 октября, четвертый тур - 11-13 октября, пятый тур - 12-14 ноября, шестой тур - 15-17 ноября.

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В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций-2020/21 сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.

6 июня сборная России проведет с командой Сербии товарищеский матч в Москве в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.

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Лига наций
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