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КХЛ

СКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Витязем"

Во втором матче серии до четырех побед клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счетом 4:3
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Петербургский СКА победил подольский "Витязь" со счетом 4:3 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (23-я минута), Евгений Кетов (30), Василий Подколзин (32) и Йоонас Кемппайнен (36). У проигравших отличился Куинтон Хауден (13, 51) и Алексей Макеев (54).

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В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, одну победу одержал петербургский клуб (3:2 - после буллитов), одну - "Витязь" (4:2). В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (счет в серии 4-0).

СКА неизменно выходил в плей-офф КХЛ, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Витязь" также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 5 марта в Подольске.

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