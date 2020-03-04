Российские фигуристы вступают в борьбу на чемпионате мира среди юниоров в Эстонии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию стартует 4 марта в Таллине. Сборная России представлена максимальным количеством спортсменов во всех дисциплинах и претендует на победу практически во всех из них.

Соревнования пройдут на ледовой арене "Тондираба". Эта площадка часто становилась местом проведения соревнований по фигурному катанию, а в 2020 году отпразднует своеобразный юбилей - в 2015-м "Тондираба" впервые приняла юниорский чемпионат мира. И спустя пять лет турнир возвращается в Эстонию.

В женском одиночном катании российскую сборную представят три подопечные Этери Тутберидзе - Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. 13-летние фигуристки в нынешнем сезоне дебютировали на международном юниорском уровне. Для Валиевой и Усачевой сезон складывается более удачно - они смогли пробиться в финал юниорского Гран-при, где Валиева одержала победу, а Усачева стала третьей, аналогичный расклад был и на первенстве России. Хромых пока что догоняет подруг по группе Тутберидзе - квалифицироваться в финал ей не удалось, а на юниорский чемпионат мира она едет лишь потому, что занявшая второе место на национальном первенстве Софья Акатьева пока не может соревноваться на международном уровне из-за возрастного ценза.

Главной соперницей россиянок в Эстонии будет американка Алиса Лью, владеющая самым сложным тройным прыжком - акселем и самым "дорогим" на текущий момент четверным - лутцем. Валиева и Усачева уже однажды встречались с ней на соревнованиях, тогда в финале Гран-при судьи нашли у Лью много недокрутов, что вкупе с невысокой оценкой за компоненты не позволило ей побороться за золото с Валиевой, даже несмотря на то, что россиянка лишь за несколько недель до поездки в Турин оправилась от перелома ноги и отказалась от четверных прыжков. Также серьезную конкуренцию российским фигуристкам может составить недавно перешедшая в сборную Польши из российской команды Екатерина Куракова. Впрочем, маловероятно, что при чистом катании Валиева, Хромых и Усачева проиграют ей - у первых двух есть серьезный козырь в виде четверных прыжков (у Валиевой - два тулупа, у Хромых - сальхов), а за последнюю говорит безупречная техника тройных.

Непобедимые в парах и конкуренция в танцах

Мужская сборная России накануне вылета в Таллин лишилась одного из лидеров - ученик Тутберидзе 14-летний Даниил Самсонов отказался от участия в юниорском чемпионате мира из-за проблем со здоровьем, его в заявке команды заменил Илья Яблоков. Двумя другими участниками турнира от России будут Андрей Мозалев и Петр Гуменник. В мужском одиночном катании россияне наверняка поборются за места на пьедестале, однако конкурировать за золото с японцами Сунем Сато, Юмой Кагиямой и итальянцем Даниэлем Грасслем будет очень сложно.

Парное катание - вотчина российской юниорской сборной на долгие годы. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов с высокой долей вероятности займут весь пьедестал, конкуренция со стороны зарубежных пар будет лишь формальной. Иная ситуация в танцах на льду, где российские дуэты Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, Арина Ушакова и Максим Некрасов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин должны будут приложить максимум усилий для того, чтобы сбросить с вершины еще одних вчерашних россиян Марию Казакову и Георгия Ревию, ныне выступающих за Грузию, а также канадцев Эйвонли Нгуен и Вадима Колесника.

Первыми на лед "Тондирабы" с короткими программами выйдут юноши, (13:10 мск), спустя семь часов состоится выступление пар, которые также представят короткие программы. Соревнования продолжатся в четверг - ритм-танцы покажут дуэты (14:10), в 19:25 пары начнут выступать с произвольными программами. В пятницу в борьбу на турнире вступят девушки, которые покажут короткие программы (11:40), в 19:10 начнется "произволка" у юношей. В заключительный соревновательный день турнира - субботу - танцевальные дуэты выступят с произвольным танцем (12:40), а девушки - с произвольными программами (16:40).