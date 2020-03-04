Матыцин заявил, что основная задача Минспорта заключается в защите интересов спортсменов

"Мы должны все вместе быть и уже сейчас работать, устанавливать отношения с МОК [Международным олимпийским комитетом] и международными федерациями, - сказал Матыцин. - Интересы спортсменов для нас - самое главное. Морально и психологически вы должны быть тоже готовы. Трудно, когда на вас в том числе идет моральное давление".

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что основная задача ведомства заключается в защите интересов спортсменов. Об этом Матыцин сказал во время встречи со сборной России по шорт-треку на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск".

"Мы живем в опасной реальности, к сожалению, вы правы, - добавил министр спорта. - В ближайшее время будет решение CAS [Спортивного арбитражного суда] по взаимодействию со сборной России, в каком мы будем статусе. Надеемся, что максимально наши интересы будут защищены, но основное - интересы спортсменов".

Чемпион мира и Олимпийских игр по шорт-треку Семен Елистратов подчеркнул, что спортсмены рассчитывают на поддержку министерства. "Одно пожелание: хотелось бы, чтобы перед следующей Олимпиадой за нашими спинами были люди, которые будут представлять наши интересы и отстаивать наши права. Смотрю новости, и тенденция намечается неблагоприятная. Хотелось бы, чтобы и федерации, и министерство спорта были за нашей спиной", - сказал Елистратов.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, точку в разбирательстве должен поставить CAS. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.