На пути к выздоровлению. Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. В понедельник по итогам заседания комиссии Министерства спорта России было принято решение восстановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Сразу после этого президент ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что российская сторона признает правомерность претензий World Athletics по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена 31 января по решению министра спорта Олега Матыцина. Полномочия по взаимодействию с международными организациями были переданы рабочей группе Олимпийского комитета России. За проведение легкоатлетических соревнований отвечала Федерация современно пятиборья России.

Причиной приостановки аккредитации послужил очередной скандал, связанный с допингом. Временное руководство федерации отказывалось признать вину предшественников во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу Лысенко. Итогом чего стал практически ультиматум легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), который потребовал полного исключения ВФЛА из числа членов международной федерации, если российской стороне не удастся доказать свою правоту в случае с предоставлением поддельных документов, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Юрченко был избран на пост главы ВФЛА 28 февраля на безальтернативной основе. Сразу после избрания он обратился в Минспорт РФ с просьбой вернуть организации госаккредитацию.

Матыцин по итогам заседания комиссии в понедельник заявил, что надеется на сотрудничество с новым руководством ВФЛА в вопросе отношений с World Athletics. "Надеюсь, что пути выхода из кризиса будут найдены, прежде всего касающиеся восстановления прав наших спортсменов по участию в международных соревнованиях и восстановления федерации в качестве члена World Athletics", - сказал министр спорта.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Активность Юрченко

В день избрания Юрченко анонсировал заявление по делу Лысенко и встречу с рабочей группой World Athletics по вопросу восстановления членства ВФЛА. Он подчеркивал, что действия нового руководства будут коренным образом отличаться "от того бездействия, которое было".