Минспорт РФ работает над защитой российских спортсменов от коронавируса

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ работает над минимизацией рисков заражения российских спортсменов коронавирусом. Об этом министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам во время встречи со сборной России по шорт-треку на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск".
"Мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию, связанную с коронавирусом, - сказал Матыцин. - Это, по сути дела, является приоритетом - профилактика и контроль состояния здоровья спортсменов в первую очередь на базах. Мы работаем с Роспотребнадзором, с Минздравом и ФМБА [Федеральным медико-биологическим агентством], чтобы минимизировать риски заражения наших спортсменов".
"А в случае возникновения тревог или заболеваний не только связанных с коронавирусом, наши медицинские службы обладают знаниями, оборудованием и потенциалом для того, чтобы справиться с любой ситуацией", - добавил министр.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.