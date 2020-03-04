Минспорт РФ работает над защитой российских спортсменов от коронавируса

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ работает над минимизацией рисков заражения российских спортсменов коронавирусом. Об этом министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам во время встречи со сборной России по шорт-треку на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск".

"Мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию, связанную с коронавирусом, - сказал Матыцин. - Это, по сути дела, является приоритетом - профилактика и контроль состояния здоровья спортсменов в первую очередь на базах. Мы работаем с Роспотребнадзором, с Минздравом и ФМБА [Федеральным медико-биологическим агентством], чтобы минимизировать риски заражения наших спортсменов".