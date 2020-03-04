IIHF готова рассмотреть сокращение числа участников хоккейного ЧМ-2020

По информации издания, IIHF в рамках борьбы с распространением коронавируса готова провести турнир в сокращенном формате. По данным на 3 марта, в Швейцарии подтверждено 37 случаев заражения новым коронавирусом. По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Вице-президент IIHF Калерво Куммола считает, что решение о проведении мирового первенства будет окончательно принято до 17 марта.

ТАСС, 4 марта. Международная федерации хоккея (IIHF) готова рассмотреть вариант сокращения числа участников чемпионата мира 2020 года, который должен пройти 8-24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Об этом сообщает финское издание Ilta Sanomat .

"Мы ничего не сможем поделать с решением правительства Швейцарии, - сказал Куммола. - Конечно, неприятно, если чемпионат мира нужно будет отменить, но здоровье людей важнее всего, рисковать нельзя. Но мы надеемся, что с заболеванием удастся справиться. Медицинский комитет IIHF предложил отменить или перенести все турниры, проводимые под эгидой федерации и запланированные на март, за исключением женского чемпионата мира, который пройдет в канадском Галифаксе".

Сборная России на предварительном этапе чемпионата мира 2020 года в группе В сыграет в Цюрихе с командами Швейцарии, Норвегии, США, Италии, Казахстана, Финляндии и Латвии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.