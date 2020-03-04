ВФЛА получила от World Athletics ответ на письмо по делу Лысенко

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) ответ на письмо, в котором говорится о признании вины ВФЛА по делу Данила Лысенко. Об этом сообщил журналистам президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко.

"Я обратился с двумя письмами к руководству World Athletics по поводу нашего взаимодействия, по тем скандальным ситуациям, которые уже долгие годы влияют на наши отношения. Мне приятно констатировать, что мы очень оперативно получили ответы на наши сигналы", - сказал Юрченко.

2 марта Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics письмо, в котором он полностью признал обвинения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко. Также он от себя лично и от имени ВФЛА принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко.

Юрченко в своем письме выразил надежду, что это признание позволит снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, возобновить процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.