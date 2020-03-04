"Урал" обратится в РФС по вопросу компенсации затрат болельщиков, приехавших в Ярославль

ТАСС, 4 марта. Екатеринбургский "Урал" обратится в Российский футбольный союз (РФС) по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики, отправившиеся в Ярославль на матч 1/4 финала Олимп - Кубка России против местного "Шинника". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Встреча должна была состояться в среду и начаться в 18:30 мск. Ранее пресс-служба РФС сообщила, что матч будет перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле. Согласно регламенту турнира, "Шинник" должен будет компенсировать "Уралу" и РФС часть расходов по организации матча. Кроме того, Футбольная национальная лига (ФНЛ) обязала "Шинник" проводить матчи первенства Олимп-ФНЛ на резервном стадионе до тех пор, пока газон на домашней арене не будет приведен в надлежащее состояние.