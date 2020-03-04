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Футбол в России

"Урал" обратится в РФС по вопросу компенсации затрат болельщиков, приехавших в Ярославль

Новая дата и место проведения матча будут объявлены позднее

ТАСС, 4 марта. Екатеринбургский "Урал" обратится в Российский футбольный союз (РФС) по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики, отправившиеся в Ярославль на матч 1/4 финала Олимп - Кубка России против местного "Шинника". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Встреча должна была состояться в среду и начаться в 18:30 мск. Ранее пресс-служба РФС сообщила, что матч будет перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле. Согласно регламенту турнира, "Шинник" должен будет компенсировать "Уралу" и РФС часть расходов по организации матча. Кроме того, Футбольная национальная лига (ФНЛ) обязала "Шинник" проводить матчи первенства Олимп-ФНЛ на резервном стадионе до тех пор, пока газон на домашней арене не будет приведен в надлежащее состояние.

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"Футбольный клуб "Урал" просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против "Шинника", которая случилась не по вине нашего клуба. "Урал" собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики "Урала", отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду. Впрочем, при любом решении "Урал" поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже", - говорится в сообщении.

Новая дата и место проведения матча будут объявлены позднее.

В других четвертьфиналах Кубка России в среду "Спартак" сыграет с ЦСКА, встреча пройдет в Москве на "Открытие-Арене" и начнется в 19:30 мск, грозненский "Ахмат" примет петербургский "Зенит", матч начнется в 18:00 мск. В четверг состоится встреча между "Химками" и московским "Торпедо". Финал турнира пройдет 13 мая в Екатеринбурге.

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