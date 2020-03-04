"Урал" готов провести матч Кубка России с "Шинником" в Екатеринбурге

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" готов принять матч 1/4 финала Олимп - Кубка России с ярославским "Шинником" на своем стадионе или на нейтральном поле. Об этом ТАСС рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Встреча должна была состояться в среду в Ярославле. Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона.

"Мы готовы принять матч в Екатеринбурге. Можно и в Москве сыграть, там есть хорошие поля. Но если поле не готово, то надо заранее предупреждать", - сказал Иванов.

"На таком поле в футбол играть нельзя, там нет ни одной травинки. Я не знаю, как комиссия проверяла поле, и сегодня утром делегат сказал, что поле на "тройку", на нем играть можно. Ну хотя бы утром сегодня сказали, мы бы уже улетели. Это вообще дурдом, они же понимали, что поле не готово, не понимаю, почему они так сделали", - добавил президент "Урала".

В других четвертьфиналах Кубка России в среду "Спартак" сыграет с ЦСКА, встреча пройдет в Москве на "Открытие-Арене" и начнется в 19:30 мск, грозненский "Ахмат" примет петербургский "Зенит". В четверг состоится встреча между "Химками" и московским "Торпедо". Финал турнира пройдет 13 мая в Екатеринбурге.