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Футбол в России

"Зенит": сотрудники "Ахмат-Арены" оперативно погасили конфликт на матче Кубка России

В конце основного времени игра была приостановлена на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сотрудники службы безопасности "Ахмат-Арены" оперативно сработали в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Ахматом" и "Зенитом", погасив конфликт между болельщиками команд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

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"Зенит" одержал победу со счетом 2:1, забив в первом тайме дополнительного времени. В конце основного времени игра была приостановлена на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов.

"На гостевой трибуне "Зенита" отдельные болельщики оголили торс, это было воспринято как акт неуважения принимающей стороной - излишняя эмоциональность и недопонимание привели к выбеганию болельщиков грозненской команды на дорожки к гостевой трибуне, - сообщили в пресс-службе. - Оперативно сработала служба безопасности "Ахмат-Арены", погасив возможный конфликт еще в зачатке, инцидент был исчерпан. Болельщикам абсолютно всех команд нужно всегда с уважением относиться к традициям друг друга. Клубы находятся в тесном контакте, а с нарушителями с обеих сторон будет проведена индивидуальная работа".

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