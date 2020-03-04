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Футбол в России

"Спартак" победил ЦСКА в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2
Игроки ЦСКА Иван Обляков и "Спартака" Георгий Джикия Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Иван Обляков и "Спартака" Георгий Джикия
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время в четвертьфинале Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".

В составе победителей голы забили Зелимхан Бакаев (4-я минута), Эсекьель Понсе (14) и Джордан Ларссон (107). У проигравших отличились Игорь Дивеев (17) и Ильзат Ахметов (45). На 104-й минуте матча с поля за вторую желтую карточку был удален Понсе, также желтую карточку в этом эпизоде получил запасной голкипер "Спартака" Артем Ребров.

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После первого тайма был заменен полузащитник "Спартака" Бакаев, получивший сотрясение мозга в одном из столкновений, вместо него на поле вышел Гус Тил. В ходе второго тайма матч был приостановлен на две минуты из-за использования пиротехники.

"Спартак" и ЦСКА сыграли между собой в Кубке России в пятый раз, "Спартак" одержал вторую победу в рамках турнира, ЦСКА побеждал трижды в очных противостояниях. В последний раз в матче между командами было забито более четырех мячей в полуфинале Кубка России сезона-2011/12, тогда основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА.

"Спартак" является трехкратным обладателем Кубка России, дважды красно-белые проигрывали в финале турнира. ЦСКА семь раз завоевывал трофей и четыре раза уступал в финале. Рекорд по количеству побед в Кубке России принадлежит московскому "Локомотиву" (8 титулов).

В полуфинальном матче "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом", который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский "Ахмат" (2:1). Матч пройдет 23 апреля в Санкт-Петербурге.

Ход матча

Состав "Спартака" по сравнению с предыдущим дерби с "Динамо" не поменялся. У ЦСКА в центре обороны Кирилл Набабкин заменил Хёрдура Магнуссона, в запасе остались полузащитники Алан Дзагоев и Иван Обляков, а Арнора Сигурдссона заменил Кристиан Бистрович.

Болельщики обоих клубов отметились красочными баннерами, которые они развернули перед началом игры. Если армейцы не стали ничего изобретать и вывесили баннер с ободряющей надписью, то болельщики "Спартака" подготовили баннер с эпизодом из фильма "Крестный отец" с легендарной надписью "Предложение, от которого невозможно отказаться".

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"Спартак" забил в первой же атаке - успехом увенчался сольный проход Бакаева, который из-за штрафной здорово пробил низом. Не все болельщики "Спартака" увидели этот гол - несколько тысяч человек в этот момент находились в очереди, растянувшейся от входа на территорию стадиона. Снаружи арены чувствовался запах от петард, которые начали пускать со стартовым свистком. Попасть на стадион фанатам удалось лишь к концу первого тайма.

"Спартаку" удалось начало игры. Спустя 10 минут после первого гола счет удвоил Эсекьель Понсе, которому в штрафной ассистировал Александр Соболев. Однако практически сразу один мяч точным ударом с линии вратарской отыграл защитник ЦСКА Игорь Дивеев, а под конец первого тайма Ильзат Ахметов воспользовался ошибкой Самуэля Жиго и сравнял счет. Игроки команд успели чуть повздорить между собой после свистка на перерыв уже в подтрибунном помещении, пока их не разняли.

Потеря Бакаева

После перерыва оказалось, что "Спартак" понес серьезную потерю в виде Бакаева, который на поле больше не появился. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, футболист получил сотрясение мозга. Бакаева заменил Гус Тил, но самое дорогое приобретение красно-белых в прошлом году сыграло бледно.

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Во втором тайме футбол был не такой искрометный, как в первой половине, больше запомнилось пиро-шоу фанатов ЦСКА, которые словно хотели дымом дезоориентировать спартаковского вратаря Александра Максименко. Однако это привело к приостановке игры, пускай всего на две минуты. Несмотря на выход Дзагоева и Облякова у гостей и Джордана Ларссона у хозяев, голов во втором тайме не было. В конце второго тайма судья Сергей Иванов не стал назначать пенальти за попадание мяча в руку Дивеева в своей штрафной площади, не усмотрев в этом эпизоде нарушения правил.

В дополнительное время игра шла на встречных курсах, однако команды долгое время не могли порадовать болельщиков результативными действиями. И все же на 107-й минуте голкиперу "Спартака" Александру Максименко точным ударом от своей штрафной удалось отправить в отрыв Ларссона, который за счет стартовой скорости убежал от защитника ЦСКА и ударом в касание переиграл Акинфеева. На последних минутах встречи игроки ЦСКА попытались устроить штурм ворот соперника, но удар нападающего Ильи Шкурина из центра штрафной пришелся в Жиго.

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