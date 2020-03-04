Шох: матч четвертьфинала Кубка России "Спартак" - ЦСКА был очень хорошим для болельщиков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч Олимп - Кубка России по футболу между московскими "Спартаком" и ЦСКА получился очень хорошим для болельщиков. Таким мнением с ТАСС поделился член исполкома Российского футбольного союза (РФС), глава комитета массового футбола Рохус Шох.

"Спартак" победил ЦСКА в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

В среду "Спартак" на своем стадионе со счетом 3:2 в дополнительное время обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал турнира.

"Для болельщиков очень хороший матч, с интригой, голами. У тренеров, наверное, останутся вопросы. Хорошие эмоции, хорошая атмосфера была на игре. Не ожидал, что будут свободные места, думал, что их не будет", - сказал Шох.

В полуфинальном матче "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом", который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский "Ахмат" (2:1). Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.