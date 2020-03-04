Эксперт: арбитр матча "Спартак" - ЦСКА хорошо провел игру и правильно удалил Понсе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Главный арбитр матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА Сергей Иванов хорошо справился с игрой и правильно показал вторую желтую карточку нападающему красно-белых Эсекьелю Понсе. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

"Спартак" победил ЦСКА в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2 в дополнительное время. В компенсированное ко второму тайму время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, но арбитр не назначил пенальти. Ранее в беседе с ТАСС Бартфельд подержал решение судьи.

"Я бы этому матчу присвоил высшую категорию сложности с точки зрения судейства. Считаю, были некоторые шероховатости, в нескольких моментах арбитр переборщил с желтыми карточками. Но если говорить в целом, он очень хорошо провел матч", - отметил Бартфельд.

В первом дополнительном тайме за вторую желтую карточку был удален Понсе. "Все-таки локтем Понсе в лицо попал. Умысла не была, о прямой красной карточке говорить нельзя. Но сами его действия были безрассудными, такие действия не могут не сопровождаться желтой карточкой", - пояснил Бартфельд.

В полуфинале Кубка России "Спартак" на выезде сыграет с "Зенитом".