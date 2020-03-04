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Футбол в России

Тедеско надеется, что футболист "Спартака" Бакаев сыграет в матче с "Краснодаром"

Полузащитник был заменен после первого тайма матча с ЦСКА

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско надеется, что полузащитник Зелимхан Бакаев сыграет в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча 1/4 финала Олимп - Кубка России с ЦСКА (3:2 д.в.).

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Бакаев, открывший счет в матче, был заменен после первого тайма. В пресс-службе красно-белых сообщили ТАСС, что у него сотрясение мозга.

"Надеюсь, что он выйдет с "Краснодаром". Сегодня проведем обследование, позже будет понятно", - сказал Тедеско.

"Когда приходится заменять такого креативного игрока, игра становится другой. Но при Гусе [Тиле] игра не стала хуже - он прессинговал, он мог забить четвертый гол. Мы можем найти замену в любой позиции", - добавил он.

Матч "Спартак" - "Краснодар" пройдет в Москве 9 марта.

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Российский футболТедеско, Доменико
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