Бабаев: "Спартаку" повезло немного больше в матче Кубка России, чем ЦСКА

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" чуть больше повезло в матче четвертьфинала Олимп - Кубка России по футболу, чем ЦСКА. Таким мнением с журналистами поделился генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Спартак" победил ЦСКА в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2 в дополнительное время.

"Хорошая игра, жаль, что проиграли. "Спартаку", наверное, чуть больше повезло, это дерби, понятное дело, что мы расстроены, но болельщикам, наверное, игра понравилась. Про судейство не комментирую. Насчет отмашки Гончаренко - я этого эпизода не видел", - сказал Бабаев.

Сразу после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отмахнулся от тренера "Спартака" Доменико Тедеско, который подал ему руку.

В полуфинальном матче "Спартак" в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский "Ахмат" (2:1). Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.