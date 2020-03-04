Гончаренко считает, что удаление футболиста "Спартака" Понсе пошло во вред игре ЦСКА

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Удаление аргентинского нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Понсе в дополнительное время четвертьфинального матча Олимп - Кубка России по футболу пошло во вред игре столичного ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

"Такие вещи иногда идут во вред. "Спартак" начал обороняться глубже, стало меньше пространства между линиями. Останься Понсе на поле, игра была бы на встречных курсах. Плюс мы планировали выпустить Сигурдссона, чтобы ускорить игру, но внесли коррективы", - сказал Гончаренко.

После окончания встречи Гончаренко отмахнулся от подбежавшего к нему наставнику "Спартака" Доменико Тедеско, который подал ему руку. "То, что происходит на тренерской скамейке, там должно и остаться, это эмоции. Сейчас делают все, чтобы тренеры смотрели футбол с трибуны, штрафуют нас, и так далее. Но футбол - это эмоции, в том числе и со стороны тренеров", - заявил он.

По ходу первого тайма основного времени ЦСКА уступал "Спартаку" в два мяча. "На этом стадионе хороший футбольный шум, сложно докричаться до команды. Но важно продолжать делать то, что ты делаешь. Мы правильно отреагировали и смогли вернуться в игру", - добавил главный тренер ЦСКА.

"Это то, о чем мы говорим с командой: часто отдаем инициативу, когда этого делать не следует. Ждем, что нам предложит соперник. Мы могли сыграть лучше с начала второго тайма, контролировать ситуацию, тем более знали, как будет действовать "Спартак", - заключил специалист.