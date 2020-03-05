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Футбол в России

Футболист "Спартака" Ларссон отметил, что запомнит победу над ЦСКА на всю жизнь

Шведский форвард стал автором победного гола в этой встрече
Джордан Ларссон Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Джордан Ларссон
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон отметил, что запомнит победу над ЦСКА в 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу на всю жизнь. Об этом Ларссон рассказал журналистам.

Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2 в дополнительное время. Шведский нападающий стал автором победного гола.

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"Тренер произнес речь перед игрой, которая очень меня замотивировала. И, думаю, мотивировала всю команду. Он сказал, что важно, какую память мы о себе оставим. Мы играем в футбол всю жизнь, не только здесь и не только в "Спартаке", и теперь наше время писать историю", - рассказал Ларссон.

"Думаю, сегодняшнюю игру я запомню навсегда: мой первый гол в ворота ЦСКА, тем более тот, который вывел нас в полуфинал - это невероятное чувство. Нам предстоит очень сложная игра против "Зенита", но все возможно", - добавил нападающий "Спартака".

В полуфинале Кубка России "Спартак" на выезде сыграет с "Зенитом". Встреча состоится 23 апреля.

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