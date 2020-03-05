Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал перенос или отмену ЧЕ-2020

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседаниях исполкома и конгресса организации не обсуждал возможность переноса или отмены чемпионата Европы 2020 года. Об этом во время конференции "Профессия - футбол", организованной оргкомитетом ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге и Высшей школой экономики рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Могу всех успокоить - никаких обсуждений переносов, отмен не было [на заседаниях исполкома и конгресса УЕФА 2-3 марта], - сказал Сорокин. - Президент УЕФА [Александер Чеферин] призвал не поддаваться панике, потому что, как он справедливо заметил, паника может быть хуже вируса. В УЕФА создана рабочая группа совместно с лигами, которая занимается вопросами отмены матчей, но игры чемпионата Европы не являются предметом ее рассмотрения".

"УЕФА ситуацию мониторит, но никаких решений, индикаций того, что что-то может быть отменено, нет, продолжаем готовиться как обычно. Этот вопрос не стоял на повестке дня ни конгресса, ни исполкома", - добавил гендиректор оргкомитета российской части ЧЕ-2020.

Из-за коронавируса многие спортивные соревнования в Европе были отменены, перенесены на другие даты или проводятся без зрителей. В частности, в Италии, где запланирован матч открытия чемпионата Европы, все спортивные мероприятия до 3 апреля будут проходить без зрителей.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.