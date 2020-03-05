Баскетболисты ЦСКА обыграли "Панатинаикос" и обеспечили себе место в плей-офф Евролиги

ТАСС, 5 марта. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл в гостях со счетом 97:66 греческий "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Афинах в присутствии 7031 зрителя.

Самым результативным игроком на площадке стал форвард армейцев Дарран Хиллиард, который набрал 21 очко. У "Панатинаикоса" больше всего очков на счету Дешона Томаса - 12.

Для армейцев эта победа стала крупнейшей в текущем розыгрыше Евролиги. 29 ноября они победили с разницей в 29 очков испанскую "Барселону" (96:67). ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в очных встречах против греческой команды. Всего ЦСКА одержал 22 победы при 20 поражениях в играх против "Панатинаикоса".

В турнирной таблице армейцы продолжают занимать пятую строчку, в активе команды Димитриса Итудиса 19 побед в 28 матчах. ЦСКА стал недосягаем для занимающих восьмое место "Химок" и обеспечил себе место в четвертьфинале турнира. "Панатинаикос" идет шестым, имея по 14 побед и поражений в активе.

В следующем матче ЦСКА 12 марта сыграет дома с германской "Альбой". "Панатинаикос" 13 марта встретится в гостях с турецким "Фенербахче".