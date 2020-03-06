{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Зибанежад забросил пять шайб в матче НХЛ с "Вашингтоном", Овечкин сделал дубль

"Рейнджерс" победили в овертайме со счетом 6:5
Мика Зибанежад (слева) AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Мика Зибанежад (слева)
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 6 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме обыграл "Вашингтон" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей пять шайб забросил Мика Зибанежад (10, 26, 41, 59 и 61-я минуты), также отличился Тони Деанжело (41). У проигравших шайбы на счету Карла Хагелина (8-я минута), Ильи Ковальчука (33), Гарнета Хэтэуэя (35) и Александра Овечкина (50, 60).

Шведский форвард стал 46-м игроком в истории, забросившим пять шайб в одном матче, Последний раз это делал финский нападающий "Виннипега" Патрик Лайне 24 ноября 2018 года. Из россиян такое удавалось только Сергею Федорову (1996) и Алексею Жамнову (1995).

Овечкин догнал нападающего "Бостона" Давида Пастрняка в списке лучших бомбардиров текущего сезона, у них по 47 шайб. Всего у россиянина 65 (47+18) очков. В регулярных чемпионатах у 34-летнего Овечкина стало 705 шайб, это восьмой показатель в истории НХЛ, лидирует Уэйн Гретцки (894).

36-летний Ковальчук, который перешел в "Вашингтон" в результате обмена из "Монреаля" 24 февраля, забросил свою первую шайбу в составе нового клуба. Форвард, который начинал в "Лос-Анджелесе", провел 44 игры в нынешнем регулярном чемпионате и набрал 25 (10+15) очков. Другие российские игроки "Вашингтона" - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов - результативными действиями не отметились. Вратарь Илья Самсонов отразил 33 броска из 39, на счету его оппонента Александра Георгиева 29 сейвов и 17-я победа в сезоне.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал три голевые передачи, всего на счету россиянина 93 (32+61) очка, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров, уступая только нападающим "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю (109) и Коннору Макдэвиду (95). Еще один россиянин в составе "Рейнджерс" Павел Бучневич сделал две передачи, у него в этом сезоне 42 (15+27) очка.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 67 матчах. "Рейнджерс" расположились на девятой строчке с 76 очками в 67 встречах.

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
Реклама на ТАСС
НХЛ
"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче НХЛ. Кучеров набрал два очка
Вратарь Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС