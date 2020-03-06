Зибанежад забросил пять шайб в матче НХЛ с "Вашингтоном", Овечкин сделал дубль

В составе победителей пять шайб забросил Мика Зибанежад (10, 26, 41, 59 и 61-я минуты), также отличился Тони Деанжело (41). У проигравших шайбы на счету Карла Хагелина (8-я минута), Ильи Ковальчука (33), Гарнета Хэтэуэя (35) и Александра Овечкина (50, 60).

Шведский форвард стал 46-м игроком в истории, забросившим пять шайб в одном матче, Последний раз это делал финский нападающий "Виннипега" Патрик Лайне 24 ноября 2018 года. Из россиян такое удавалось только Сергею Федорову (1996) и Алексею Жамнову (1995).

Овечкин догнал нападающего "Бостона" Давида Пастрняка в списке лучших бомбардиров текущего сезона, у них по 47 шайб. Всего у россиянина 65 (47+18) очков. В регулярных чемпионатах у 34-летнего Овечкина стало 705 шайб, это восьмой показатель в истории НХЛ, лидирует Уэйн Гретцки (894).

36-летний Ковальчук, который перешел в "Вашингтон" в результате обмена из "Монреаля" 24 февраля, забросил свою первую шайбу в составе нового клуба. Форвард, который начинал в "Лос-Анджелесе", провел 44 игры в нынешнем регулярном чемпионате и набрал 25 (10+15) очков. Другие российские игроки "Вашингтона" - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов - результативными действиями не отметились. Вратарь Илья Самсонов отразил 33 броска из 39, на счету его оппонента Александра Георгиева 29 сейвов и 17-я победа в сезоне.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал три голевые передачи, всего на счету россиянина 93 (32+61) очка, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров, уступая только нападающим "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю (109) и Коннору Макдэвиду (95). Еще один россиянин в составе "Рейнджерс" Павел Бучневич сделал две передачи, у него в этом сезоне 42 (15+27) очка.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 67 матчах. "Рейнджерс" расположились на девятой строчке с 76 очками в 67 встречах.