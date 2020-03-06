Кикнадзе: Смолов уезжал из "Локомотива" в "Сельту" разобранным и в пасмурном настроении

"Сельта" арендовала Смолова зимой до конца текущего сезона. За испанскую команду нападающий провел пять матчей и забил один гол в игре против мадридского "Реала" (2:2). В составе "Локомотива" Смолов сыграл в 48 встречах, отличившись 11 раз.

"Удивляться [голу в ворота "Реала"] не надо, потому что Федор Смолов продолжает оставаться сильным игроком, этот тезис не требует обоснований. Тот гол, который он забил "Реалу", это чисто смоловский гол - открылся, два касания и забил, - сказал Кикнадзе. - Решение по его уходу было принято буквально за несколько часов, утром поступило предложение из "Сельты", и вечером Федор улетел. При этом мы отказались от опции выкупа, потому считаем, что у тренера должна быть вариативность".

"Мы решили, что для игрока будет лучше, если он продолжит тренироваться, так скажем. Он улетел в "Сельту" практически разобранным, у него стадия подготовки к чемпионату в силу разных обстоятельств была неполной, даже по отношению к основному составу нашей команды. Кондиции надо набирать в игре", - отметил Кикнадзе.

Функционер надеется, что Смолов сможет вернуться к прежним физическим кондициям. "Мы будем учитывать его мнение по возвращению из аренды, конечно же. Не могу сказать, что для нас это единственный источник, но мы всегда стараемся найти решение, которое максимально соответствует интересам как игрока, так и клуба. Мы с уважением относимся к тем футболистам, которые защищают наши цвета", - подчеркнул генеральный директор "Локомотива".

Кикнадзе заявил, что между главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным и Смоловым не было конфликта. "Я бы сказал, что настроение у Федора было пасмурным, это было видно по его отношению к тренировкам. Давайте это оставим за игроком и тренером, это их отношения, я знаю, что случилось. У него впереди прекрасная карьера, у нас или в Испании, конечно, болею за него, стараюсь смотреть матчи с ним", - заключил Кикнадзе.