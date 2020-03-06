ЦСКА одержал третью победу над "Торпедо" в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. ЦСКА на выезде в овертайме со счетом 2:1 победил нижегородское "Торпедо" в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в дворце спорта "Нагорный" в присутствии 5500 зрителей.

Победную шайбу забросил Антон Слепышев (65-я минута). В основное время у ЦСКА отличился Максим Мамин (9), у "Торпедо" - Андрей Белевич (19). Слепышев набирает очки восемь матчей подряд (пять матчей в конце регулярного чемпионата и три встречи в плей-офф), на его счету за этот отрезок 14 очков (четыре шайбы + десять передач). На 35-й минуте Михаил Григоренко (ЦСКА) не реализовал буллит.

Счет в серии стал 3-0 в пользу ЦСКА. В регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев в основное время и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4-1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателем Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. Лучшим результатом "Торпедо" является четвертьфинал (2012, 2016), всего команда в девятый раз принимает участие в плей-офф.

Четвертая встреча команд пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде.