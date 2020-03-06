"Ак Барс" в третий раз обыграл "Нефтехимик" в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. Казанский "Ак Барс" в гостях в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске в ледовом дворце "Нефтехим-Арена" в присутствии 5199 зрителей.

Победную шайбу забросил Эмиль Галимов (73-я минута). В основное время в составе "Ак Барса" также отличился Галимов (44), у "Нефтехимика" шайбу забросил Ильдар Шиксатдаров (57).

Счет в серии стал 3-0 в пользу "Ак Барса". Для выхода в следующий раунд плей-офф КХЛ казанскому клубу осталось одержать одну победу.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф "Ак Барс" и "Нефтехимик" встречались один раз: в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4-0 в серии.

"Ак Барс" во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, казанский клуб наибольшее число раз выигрывал Кубок Гагарина - трижды (2009, 2010, 2018). "Нефтехимик" в седьмой раз играет в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.

Следующий матч пройдет 8 марта в Нижнекамске.