{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Знарок: хоккеисты "Спартака" показали характер и заслужили победу над "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" проявили характер и заслужили победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над столичным "Динамо". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

На эту тему
"Спартак" отыгрался со счета 0:3 и победил "Динамо" в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 5:4 в овертайме. К пятой минуте красно-белые уступали со счетом 0:3, после чего Знарок взял тайм-аут.

"Благодарен ребятам за то, что при счете 0:3 нашли силы, эмоции, характер и вытащили игру. Было тяжело, но мы заслужили эту победу. Спасибо болельщикам. Когда взял тайм-аут, больше речь шла о настрое" - сказал Знарок.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов считает, что три быстрые шайбы расслабили его игроков. "Начали за здравие, закончили за упокой. Начали хорошо, хорошо сыграли на контратаках, нас подзагубил счет 3:0, успокоились, хотя говорили ребятам, что еще всю игру играть. К сожалению, видимо, плохо мы им объяснили. В третьем периоде "Спартак" играл хорошо, мы решили сохранять этот счет", - отметил Крикунов.

Впервые в серии ворота "Динамо" защищал Иван Бочаров, а нападающий Микс Индрашис заменил Тему Пулккинена. "Думали, что Ваня сегодня на свежести сыграет хорошо, что Индрашис тоже посвежее, поставили его", - пояснил главный тренер "Динамо".

Счет в серии после трех матчей - 2-1 в пользу "Динамо". Четвертая встреча пройдет 8 марта на домашней арене "Спартака".

Теги
Знарок, Олег Валерьевич
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Двумя матчами стартует 21-й тур чемпионата России по футболу
Пройдут встречи "Динамо" - "Тамбов" и "Оренбург" - "Арсенал"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС