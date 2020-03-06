Знарок: хоккеисты "Спартака" показали характер и заслужили победу над "Динамо"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" проявили характер и заслужили победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над столичным "Динамо". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 5:4 в овертайме. К пятой минуте красно-белые уступали со счетом 0:3, после чего Знарок взял тайм-аут.

"Благодарен ребятам за то, что при счете 0:3 нашли силы, эмоции, характер и вытащили игру. Было тяжело, но мы заслужили эту победу. Спасибо болельщикам. Когда взял тайм-аут, больше речь шла о настрое" - сказал Знарок.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов считает, что три быстрые шайбы расслабили его игроков. "Начали за здравие, закончили за упокой. Начали хорошо, хорошо сыграли на контратаках, нас подзагубил счет 3:0, успокоились, хотя говорили ребятам, что еще всю игру играть. К сожалению, видимо, плохо мы им объяснили. В третьем периоде "Спартак" играл хорошо, мы решили сохранять этот счет", - отметил Крикунов.

Впервые в серии ворота "Динамо" защищал Иван Бочаров, а нападающий Микс Индрашис заменил Тему Пулккинена. "Думали, что Ваня сегодня на свежести сыграет хорошо, что Индрашис тоже посвежее, поставили его", - пояснил главный тренер "Динамо".

Счет в серии после трех матчей - 2-1 в пользу "Динамо". Четвертая встреча пройдет 8 марта на домашней арене "Спартака".