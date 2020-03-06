Котляревский: сначала не поверил, что забросил победную шайбу в матче с "Динамо"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Михаил Котляревский сначала не поверил, что забросил победную шайбу в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Об этом Котляревский рассказал журналистам.

"Ничего не почувствовал, когда забил победную шайбу. Сначала просто ничего не понял, не поверил, а потом уже дошло, что произошло. Порадовался, теперь пора готовиться к следующему матчу. Во время видеопросмотра не волновался, там вроде не сдвигал ворота вратарь, был уверен в голе", - отметил Котляревский.

После пяти минут встречи "Спартак" проигрывал со счетом 0:3. "В таких матчах нельзя руки опускать, неважно, какой счет. В начале все быстро произошло, хорошо, что мы вернулись в игру и вырвали матч. Теперь счет 2-1, все еще только начинается", - подчеркнул нападающий "Спартака".

Форвард "Динамо" Даниил Тарасов считает, что его команда играла пассивно, ведя в счете. "Мы хорошо начали игру, но потом закрылись и проиграли. Все ожидали от соперника, ничего удивительного для нас в их игре не было. Мы не собираемся сдаваться, будем идти дальше, получился хороший матч, обидно, что проиграли", - сказал Тарасов.

Счет в серии после трех матчей - 2-1 в пользу "Динамо". Четвертая встреча пройдет 8 марта на домашней арене "Спартака".