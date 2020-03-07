Глава UFC: бой Нурмагомедов - Фергюсон не будет отменен из-за коронавируса

"Прежде всего, мы заботимся о здоровье и безопасности наших бойцов. Это на первом месте. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить их здоровье. И турнир мы не отменяем", - сказал Уайт.

ТАСС, 7 марта. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не будет отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об на пресс-конференции в Лас-Вегасе заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. На данный момент в штате Нью-Йорк зафиксировали 44 случая заражения.