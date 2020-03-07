Фергюсон заявил, что не собирается оскорблять Нурмагомедова перед их боем

ТАСС, 7 марта. Американский боец Тони Фергюсон не собирается оскорблять чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в преддверии их поединка. Об этом американец заявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

"Это просто еще один бой. Между нами есть уважение, я не хочу поливать его грязными словами. Я просто люблю популярность и выиграю в этом бою. Бой с Хабибом для меня будет легким, это будет как спарринг", - сказал Фергюсон.