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ММА

Фергюсон заявил, что не собирается оскорблять Нурмагомедова перед их боем

Поединок состоится в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке

ТАСС, 7 марта. Американский боец Тони Фергюсон не собирается оскорблять чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в преддверии их поединка. Об этом американец заявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

"Это просто еще один бой. Между нами есть уважение, я не хочу поливать его грязными словами. Я просто люблю популярность и выиграю в этом бою. Бой с Хабибом для меня будет легким, это будет как спарринг", - сказал Фергюсон.

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Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.

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