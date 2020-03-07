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Кубок мира по биатлону

Эксперт: Логинов не железный, поэтому собраться на спринт в Нове-Место ему не удалось

На этапе Кубка мира в Чехии россиянин показал 65-й результат

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российскому биатлонисту Александру Логинову было психологически непросто настроиться на первую после скандального чемпионата мира гонку, которая прошла на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Логинов, завоевавший в феврале первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, в пятницу в Нове-Место стал 65-м в спринте. Для него это худший результат в Кубке мира с января 2018 года. 28-летний биатлонист возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в Антхольце, где полиция обыскала его гостиничный номер.

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"Не думаю, что в поиске причин такого результата надо заниматься конспирологией. Все банально: человек устал, он сейчас отходит от стресса и давления, которое на него оказывалось. Когда человек находится в таком состоянии, собраться непросто", - сказал Васильев.

"Даже по телевизионной картинке было видно, что вся эта чехарда с итальянской полицией его подкосила, ему было сложно настроиться на старт. И когда гонка не задалась, особой мотивации уже не было, он бросил бороться. Я не вспомню, чтобы на последнем круге он когда-то проигрывал минуту. На чемпионате мира он смог собраться и завоевать две медали, это великолепный результат, но он не железный", - добавил он.

Собеседник агентства также прокомментировал плохую готовность лыж, которые использовали российские биатлонисты в спринте, лучшим из них стал Эдуард Латыпов (17-е место). "У всех были проблемы, только Йоханнес Бё, похоже, угадал с лыжами. От третьего места минута, что это за результаты? Даже ставший вторым Кентен Фийон-Майе уступил 22 секунды, эта гонка получилась очень странной", - отметил он.

В субботу на этапе Кубка мира в Нове-Место пройдут эстафеты, Логинов в гонке участия не примет.

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Кубок мира по биатлону
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