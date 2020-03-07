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Летние неолимпийские виды спорта

Гресев: российские регбисты сумели решить проблему потери концентрации во втором тайме

Сборная России по регби победила команду Румынии в матче чемпионата Европы

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби хорошо провела второй тайм матча чемпионата Европы с командой Румынии, игроки сумели избежать потери концентрации. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной России Виктор Гресев.

Сборная России обыграла румынскую команду со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Краснодаре.

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Сборная России по регби обыграла команду Румынии в матче чемпионата Европы

"Мы старались, готовились к этой игре. Второй тайм получился сегодня именно таким, каким и должен был быть, все получалось, выполнили тренерскую установку. Нельзя сказать, что нам не хватало сил на концовку матчей, но что-то происходило, потеря концентрации во вторых таймах была. Сегодня мы это преодолели, надеюсь, что будем прогрессировать в этом плане", - отметил Гресев.

Российская сборная поднялась на третье место в турнирной таблице, в активе команды 8 очков после четырех встреч. Лидирует сборная Грузии (14 очков, три матча), второй идет сборная Португалии (9 очков, три матча), четвертой - команда Бельгии (6 очков, три матча), пятой - сборная Испании (5 очков, три матча), шестой - сборная Румынии (5 очков, четыре матча).

До окончания чемпионата Европы сборной России предстоит провести еще одну игру, 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии.

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Летние неолимпийские виды спорта
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