Гресев: российские регбисты сумели решить проблему потери концентрации во втором тайме

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби хорошо провела второй тайм матча чемпионата Европы с командой Румынии, игроки сумели избежать потери концентрации. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной России Виктор Гресев.

"Мы старались, готовились к этой игре. Второй тайм получился сегодня именно таким, каким и должен был быть, все получалось, выполнили тренерскую установку. Нельзя сказать, что нам не хватало сил на концовку матчей, но что-то происходило, потеря концентрации во вторых таймах была. Сегодня мы это преодолели, надеюсь, что будем прогрессировать в этом плане", - отметил Гресев.

Российская сборная поднялась на третье место в турнирной таблице, в активе команды 8 очков после четырех встреч. Лидирует сборная Грузии (14 очков, три матча), второй идет сборная Португалии (9 очков, три матча), четвертой - команда Бельгии (6 очков, три матча), пятой - сборная Испании (5 очков, три матча), шестой - сборная Румынии (5 очков, четыре матча).

До окончания чемпионата Европы сборной России предстоит провести еще одну игру, 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии.