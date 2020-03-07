Магомедов: сборная России по регби выполнила задачу в матче ЧЕ против румын

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Российские регбисты выполнили поставленную задачу в матче чемпионата Европы против румынской сборной и добились нужной победы. Такое мнение журналистам в субботу высказал игрок сборной России Шамиль Магомедов.
В субботу сборная России победила команду Румынии со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Краснодаре. Магомедов занес свою первую попытку в составе сборной России.
"У нас неплохо получалось все в первом тайме, мы начали заносить попытки. Так бывает в регби, если ты ошибаешься, то получаешь моментальный ответ, который влияет на результат. Нашей задачей сегодня была победа, и ее мы выполнили. Впереди главный соперник, сборная Грузии, будем работать", - сказал Магомедов.
До окончания чемпионата Европы сборной России предстоит провести еще одну игру, 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся с командой Грузии.
"Матч с грузинской командой для нас всегда принципиальный, мы не можем выиграть у них на протяжении многих лет. Постараемся показать хорошую и красивую игру, не допустить ошибок, - добавил регбист. - Мы знали, что сегодня нам будет очень сложно в матче с румынской командой, это очень собранная и тяжелая сборная. Сегодня нам очень помогла поддержка трибун, атмосфера на стадионе, спасибо за это нашим болельщикам".
В турнирной таблице российская сборная поднялась на третье место, в активе национальной команды 8 очков после четырех встреч. Лидирует сборная Грузии (14 очков, три матча), второй идет сборная Португалии (9 очков, три матча), четвертой - команда Бельгии (6 очков, три матча), пятой - сборная Испании (5 очков, три матча), шестой - сборная Румынии (5 очков, четыре матча).