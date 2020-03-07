Магомедов: сборная России по регби выполнила задачу в матче ЧЕ против румын

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Российские регбисты выполнили поставленную задачу в матче чемпионата Европы против румынской сборной и добились нужной победы. Такое мнение журналистам в субботу высказал игрок сборной России Шамиль Магомедов.

В субботу сборная России победила команду Румынии со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Краснодаре. Магомедов занес свою первую попытку в составе сборной России.

"У нас неплохо получалось все в первом тайме, мы начали заносить попытки. Так бывает в регби, если ты ошибаешься, то получаешь моментальный ответ, который влияет на результат. Нашей задачей сегодня была победа, и ее мы выполнили. Впереди главный соперник, сборная Грузии, будем работать", - сказал Магомедов.