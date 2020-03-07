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Летние неолимпийские виды спорта

Джонс: российским регбистам было важно почувствовать вкус победы в игре с румынами

Российская команда добилась победы в матче чемпионата Европы со счетом 32:25

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Игрокам сборной России по регби важно было почувствовать вкус победы в матче чемпионата Европы против команды Румынии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Лин Джонс.

В субботу мужская сборная России победила команду Румынии со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

"Я очень счастлив и доволен тем, что столько игроков поучаствовали в сегодняшней игре и победили. Для них очень важно было почувствовать вкус победы, сегодня мы были достойны этой победы. Многие были травмированы после Кубка мира, но сейчас они возвращаются и это очень важно для нас, потому что мы надеемся на дальнейшее улучшение результатов", - сказал Джонс.

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"Что касается второго тайма, у нас были ошибки, но было и много хороших моментов. Мы учимся, и я вижу прогресс, - отметил специалист. - В первом тайме у нас было не такое быстрое регби, поэтому я решил не менять игроков первой линии и оставить лучших".

До окончания чемпионата Европы сборной России предстоит провести еще одну игру, 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии. В ответ на вопрос об участии сборной России в этом матче, несмотря на распространение коронавируса на территории Грузии, Джонс заявил: "Не знаю, что сказать насчет коронавируса. Мы летим в Тбилиси, наши планы не меняются. Не думаю, что там будет много российских болельщиков, но это не из-за коронавируса, даже не знаю, есть ли он там".

Грузинские медики в субботу диагностировали новый коронавирус еще у трех людей, таким образом общее число инфицированных возросло до 12. В карантине находятся 140 человек, еще 42 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей.

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Летние неолимпийские виды спорта
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