"Барыс" увеличил преимущество в серии с "Металлургом" в первом раунде плей-офф КХЛ

Счет в серии до четырех побед - 3-1 в пользу "Барыса". Следующий матч пройдет 9 марта в Казахстане.

ТАСС, 7 марта. "Барыс" из Нур-Султана в гостях со счетом 2:0 обыграл магнитогорский "Металлург" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победил "Барыс". "Барыс" ни разу не выигрывал серию плей-офф у "Металлурга": в 2012 году казахстанский клуб уступил в первом раунде (3-4), в 2017-м - во втором (0-4).

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).