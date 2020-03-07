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Футбол в России

Василий Столыпин: "Оренбург" обыграл "Арсенал" не без везения

Член попечительского совета оренбургского клуба отметил строгую игру команды в обороне

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" одержали победу над тульским "Арсеналом" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не без везения в моменте с первым голом в ворота соперника. Такое мнение ТАСС высказал член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

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"Оренбург" в субботу на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Автором двух мячей стал нападающий Джордже Деспотович. Благодаря этой победе оренбуржцы поднялись с 14-го на 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

"Матч в целом удался, игра понравилась, особенно результат, - сказал Столыпин. - Команда хотела выиграть и добилась этого. Она играла строго, особых ошибок не было, особенно в обороне, а впереди, что смогли, воплотили в голы".

"Что касается дубля Деспотовича, так бывает, когда долго не забиваешь, думаешь, что забьешь в следующей игре. Он в Самаре пенальти не забил, поэтому настрой у него был особый (безголевая серия Деспотовича составляла три матча - прим. ТАСС). Он боролся до конца, стремился забить и сделал это дважды", - отметил собеседник агентства.

В эпизоде с первым голом Деспотович воспользовался ошибкой вратаря "Арсенала" Михаила Левашова, после чего открыл счет в матче. "Где-то должно и нам повезти, в первой части сезона сколько нам не везло. По крайней мере Деспотович шел до конца и играл не грубо, а вратарь немного замешкался. Игры без ошибок не бывает", - добавил Столыпин.

Ближайший матч "Оренбург" проведет 11 марта на выезде против "Сочи". Эта игра должна была состояться в рамках 18-го тура 1 декабря 2019 года. По решению РПЛ игра была перенесена на весну 2020 года из-за массового заболевания футболистов команды из Краснодарского края. После 20 игр в активе оренбуржцев 23 очка, отрыв от зоны прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола составляет четыре очка.

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