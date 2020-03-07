Гайсин: попытка россиян в конце игры стала переломным моментом в матче ЧЕ с румынами

В субботу мужская сборная России победила команду Румынии со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Краснодаре. В составе сборной России десять очков набрал Рамиль Гайсин (два штрафных и две реализации), семь - Юрий Кушнарев (попытка и реализация), по пять очков команде принесли Егор Зыков, Шамиль Магомедов, Кирилл Голосницкий (все сделали по одной попытке).

"В первые минуты ощущали небольшое напряжение, мы вышли на поле против очень сильного соперника, последний раз обыгрывали их четыре года назад. Но понемногу набирали очки, сначала штрафные, потом попытки и реализации. Начало у нас было хорошим, с отличным настроем", - сказал Гайсин.

"Команда Румынии очень большая и амбициозная, не зря их называют "дубами". Был акцент на том, чтобы встречать их жестче, мы говорили об этом. Мы все выполнили, счет на табло. Переломный момент случился во втором тайме, когда у румын было много ошибок, удаления, на 75-й минуте после нашей успешной попытки стало ясно, что мы дожмем румын", - добавил спортсмен.

Гайсин был заменен после первого тайма, по словам игрока, он получил повреждение. "Получил травму, поэтому меня заменили. Сейчас поеду на обследование, там уже доктора посмотрят и будут решать", - отметил Гайсин.

В турнирной таблице российская сборная поднялась на третье место, в активе национальной команды 8 очков после четырех встреч. Лидирует сборная Грузии (14 очков, три матча), второй идет сборная Португалии (9 очков, три матча), четвертой - команда Бельгии (6 очков, три матча), пятой - сборная Испании (5 очков, три матча), шестой - сборная Румынии (5 очков, четыре матча). До окончания чемпионата Европы сборной России предстоит провести еще одну игру, 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии.