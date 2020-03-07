Гайсин: российские регбисты могут добиться победы над сборной Грузии в матче ЧЕ

Мужская сборная России в субботу победила команду Румынии со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы по регби, встреча прошла в Краснодаре. 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии.

"Команда Грузии - достаточно серьезный соперник, о ней и говорить много не надо, мы все понимаем. Сколько я играю, мы ни разу не выигрывали у них. Нужно настраиваться и делать историю, выигрывать уже, у нас достаточно сильная команда сейчас", - отметил Гайсин.

"У нас сейчас довольно много травмированных, но есть отличная молодежь, которая прибавляет, играет. Костяк команды уже определился, мы показываем хорошее регби, думаю, что команда Грузии нам по плечу и по силам. Все будет зависеть от того, как мы настроимся", - добавил регбист.

В турнирной таблице российская сборная поднялась на третье место, в активе национальной команды 8 очков после четырех встреч. Лидирует сборная Грузии (14 очков, три матча), второй идет сборная Португалии (9 очков, три матча), четвертой - команда Бельгии (6 очков, три матча), пятой - сборная Испании (5 очков, три матча), шестой - сборная Румынии (5 очков, четыре матча).