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Летние неолимпийские виды спорта

Гайсин: российские регбисты могут добиться победы над сборной Грузии в матче ЧЕ

В субботу россияне одержали победу над командой Румынии

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби является достаточно сильной командой, чтобы обыграть грузин в заключительном матче чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал игрок российской команды Рамиль Гайсин.

Мужская сборная России в субботу победила команду Румынии со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы по регби, встреча прошла в Краснодаре. 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии.

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"Команда Грузии - достаточно серьезный соперник, о ней и говорить много не надо, мы все понимаем. Сколько я играю, мы ни разу не выигрывали у них. Нужно настраиваться и делать историю, выигрывать уже, у нас достаточно сильная команда сейчас", - отметил Гайсин.

"У нас сейчас довольно много травмированных, но есть отличная молодежь, которая прибавляет, играет. Костяк команды уже определился, мы показываем хорошее регби, думаю, что команда Грузии нам по плечу и по силам. Все будет зависеть от того, как мы настроимся", - добавил регбист.

В турнирной таблице российская сборная поднялась на третье место, в активе национальной команды 8 очков после четырех встреч. Лидирует сборная Грузии (14 очков, три матча), второй идет сборная Португалии (9 очков, три матча), четвертой - команда Бельгии (6 очков, три матча), пятой - сборная Испании (5 очков, три матча), шестой - сборная Румынии (5 очков, четыре матча).

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Летние неолимпийские виды спорта
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