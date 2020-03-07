Конькобежец Семериков занял второе место в зачете длинных дистанций Кубка мира

ТАСС, 7 марта. Российский спортсмен Данила Семериков занял четвертое место на дистанции 5000 м на последнем этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

Победил нидерландец Патрик Руст с результатом 6 минут 11,152 секунды, вторым стал канадец Грэм Фиш (+1,67), третьим - канадец Тед-Ян Блумен (+2,56). Семериков отстал от победителя на 5,22 секунды. Россиянин Александр Румянцев стал девятым (+10,77).