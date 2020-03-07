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Футбол в России

Худяков: футболисты "Динамо" в матче с "Тамбовом" были более мотивированы

Единственный гол забил нападающий Николай Комличенко, для которого этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Динамо" в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова" выглядели более мотивированными, чем гости. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

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"Динамо" в субботу в Москве обыграло "Тамбов" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Николай Комличенко, для которого этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.

"Во втором тайме переломили игру, были хорошие моменты, но не использовали их, значит, где-то не дорабатываем, - сказал Худяков. - Мы понимали, что соперник посильнее, и пока счет был 0:0, чувствовали давление. А когда пропустили, соперник "сел", ребята собрались".

"Пока счет был ничейным, конечно, "Динамо" давило. Они первую игру проиграли (в первом после зимней паузы туре бело-голубые дома уступили со счетом 0:2 московскому "Спартаку" - прим. ТАСС), поэтому результат давил. Но и на нас тоже, каждое набранное очко для нас дорого. Не хочу срываться на футболистов, но мы в первом матче сыграли вничью (в Нижнем Новгороде встреча с "Рубином" завершилась со счетом 0:0 - прим. ТАСС), они проиграли, мотивация разная".

Спортивный директор "Тамбова" отметил, что пропущенный в первом тайме гол повлиял на тактику команды на игру. "С нашим подбором игроков футбол таким и должен быть, играли на контратаках, но, когда пропустили, игра поменялась. Надо было идти вперед и забивать, поэтому ход встречи перевернулся. У нас впереди три игры с нашими непосредственными конкурентами ("Крыльями Советов", "Уфой" и "Уралом" - прим. ТАСС), цель - набрать по максимуму очков", - резюмировал Худяков.

После субботних игр 21-го тура "Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка. Из четырех клубов, которые располагаются ниже дебютанта премьер-лиги, у трех есть игра в запасе, идущий 16-м "Сочи" провел на две игры меньше.

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