"Локомотив" победил "Йокерит" и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ

В составе хозяев голы на счету Никиты Черепанова (29-я минута), Артура Каюмова (31), Егора Аверина (42) и Стефана Да Косты (56). У финского клуба шайбы забросили Марко Анттила (20), Брайан О'Нилл (54) и Хенрик Хаапала (60).

ТАСС, 7 марта. Ярославский "Локомотив" на своей площадке победил хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:3 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле на "Арене-2000-Локомотив" в присутствии 7373 зрителей.

Защитник ярославцев Роман Савченко провел 600-й матч в КХЛ (489 за "Барыс" из Нур-Султана, 65 за "Локомотив", 46 за новосибирскую "Сибирь").

В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона "Йокерит" дважды одержал победу и четыре раза проиграл. "Йокерит" и "Локомотив" ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал в сезоне-2008/09, где команда проиграла казанскому "Ак Барсу" (счет в серии - 3-4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.

Счет в серии стал 3-1 в пользу "Йокерита". Следующий матч команд пройдет 9 марта в Хельсинки.