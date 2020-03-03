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КХЛ

"Йокерит" укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Локомотива"

Второй матч серии финский клуб выиграл со счетом 5:1
Хоккеисты "Йокерита" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Йокерита"
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Хельсинкский "Йокерит" обыграл на своей площадке со счетом 5:1 ярославский "Локомотив" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы на свой счет записали Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11), Сами Лепистё (16), Саку Мяеналайнен (25) и Антти Пильстрём (60). У гостей отличился Магнус Пяярви-Свенссон (27).

Первая встреча команд завершилась домашней победой "Йокерита" (6:0).

В шести матчах регулярного чемпионата этого сезона между этими командами "Йокерит" дважды одержал победу и четыре раза проиграл. "Йокерит" и "Локомотив" ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому "Ак Барсу" (счет в серии - 3-4). В двух предыдущих сезонах клуб доходил до второго раунда.

Счет в серии стал 2-0 в пользу "Йокерита". Следующий матч команд пройдет 5 марта в Ярославле.

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