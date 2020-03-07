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Кубок мира по биатлону

Российские биатлонисты впервые не завоевали ни одной медали в эстафетах Кубка мира

На этапе в Чехии россияне показали четвертый результат
Евгений Гараничев EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Евгений Гараничев
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 7 марта. Мужская сборная России стала четвертой в эстафете 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.

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Сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Карима Халили отстала от победителей на 46,9 секунды, затратив семь дополнительных патронов. Чемпион мира Александр Логинов, занявший 65-е место в спринте в пятницу, участия в гонке не принимал. Победила команда Норвегии (1:10.25,3; 0 кругов + 5 патронов), второй стала сборная Украины (+38,2; 0+5), третьей стала команда Швеции (+43,3; 1+8).

Мужская сборная Норвегии стала лучшей в эстафетном зачете в третий раз подряд и в 13-й раз в истории. Норвежцы набрали 348 очков, вторыми стали французы (302), третьими - немцы (264), четвертыми - россияне (253). Российская сборная впервые в истории не сумела подняться на подиум ни в одной из эстафетных гонок сезона.

В зачете Кубка наций россияне также идут четвертыми (6536), первыми - норвежцы (7749), вторыми - французы (7447), третьими - немцы (6821).

Соревнования завершатся 8 марта мужским и женским масс-стартами.

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