Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 7 марта. Женская сборная России заняла пятое место в эстафете 4 по 6 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.

Российская сборная в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Ларисы Куклиной и Кристины Резцовой отстала от победителей на 1 минуту 11,7 секунды, пробежав один 1 штрафной круг и затратив 12 дополнительных патронов. Победила команда Норвегии (1:09.14,8; 0+8), второй стала сборная Франции (+28,7; 1+10), третьей - сборная Германии (+57,0; 1+14).

Женская сборная Норвегии стала победителем всех шести эстафет этого сезона и с 360 очками второй раз кряду выиграла эстафетный зачет Кубка мира. До этого только сборной Германии удавалось выиграть все эстафетные гонки сезона (2007/08, 2016/17). На втором и третьем местах расположились сборные Швейцарии и Германии, набравшие по 260 очков. Россиянки заняли седьмое место, набрав 234 очка, в текущем сезоне лучшим результатом команды стало второе место на этапе в Австрии.

Позднее в субботу пройдет мужская эстафета. Соревнования завершатся 8 марта.