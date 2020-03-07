Вторая подряд. Российские регбисты обыграли сборную Румынии в матче ЧЕ

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби одержала вторую подряд победу на чемпионате Европы. В субботу российские регбисты со счетом 32:25 обыграли команду Румынии в матче четвертого тура.

В составе сборной России 10 очков набрал Рамиль Гайсин (два штрафных и две реализации), 7 - Юрий Кушнарев (попытка и реализация), по 5 очков команде принесли Егор Зыков, Шамиль Магомедов, Кирилл Голосницкий (все сделали по одной попытке), для Зыкова и Магомедова это были первые попытки в сборной.

Главный тренер сборной России Лин Джонс отметил, что очень горд этой победой. "Это важный успех для ребят, они почувствовали вкус победы. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем играть только лучше. Во втором тайме у нас были ошибки, но было много и хороших моментов", - отметил специалист.

Наставник румынской команды Энди Робинсон отметил, что первая часть матча прошла на равных, но россияне смогли переломить ход игры. "Игра прошла на очень позитивной ноте, российская сборная хорошо себя чувствовала в силовой борьбе, чего мы и ждали. Первые 30 минут игра была достаточно равная, но концовка тайма осталась за сборной России, и этот отрезок стал переломным", - считает Робинсон.

Победа над сборной Румынии стала второй для российских регбистов на чемпионате Европы. В третьем туре россияне обыграли команду Португалии (19:18), до этого сборная России проиграла командам Бельгии (12:38) и Испании (12:31).

Дальше Грузия

В субботу сборная Грузии со счетом 39:24 победила команду Португалии в предпоследнем туре и выиграла турнир в третий раз подряд.