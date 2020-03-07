Шунин: ФК "Динамо" одержал уверенную победу в матче с "Тамбовом", хотя мог забить больше

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уверенная победа московского "Динамо" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) против "Тамбова" должна была увенчаться большим количеством забитых мячей. Такое мнение журналистам высказал капитан и вратарь бело-голубых Антон Шунин.

"Закономерный результат, но можно было забивать больше, мы выиграли уверенно, двигаемся дальше, - сказал Шунин. - Отлично, что хорошая связка у Николая с Раушем намечается. Мы готовились к сопернику, знали его сильные и слабые стороны, знали, за счет чего сыграть, вскрыли их оборону. После поражения от "Спартака" (в матче 20-го тура со счетом 0:2 - прим. ТАСС) было очень важно победить".

Также Шунин поздравил женщин с приближающимся Международным женским днем. "Хотел бы поздравить наших милых дам с праздником, пожелать им всего самого наилучшего. Особенно хотел бы поблагодарить тех, кто ухаживает за нами, поддерживает нас", - заключил капитан "Динамо".

После 21 матча "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. В следующем туре 13 марта бело-голубые сыграют в гостях с грозненским "Ахматом".