СКА в третьем овертайме победил "Витязь" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

В составе победителей отличились Антон Белов (1-я минута) и Сергей Плотников (54). Победную шайбу на 14-й минуте третьего овертайма забросил Лукас Бенгтссон. У проигравших отличились Вилле Лаюнен (19) и Алексей Макеев (44). Нападающий СКА Евгений Кетов провел 100-ю игру в плей-офф КХЛ, набрав в них 26 очков (16 голов + 10 результативных передач).

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 7 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл в овертайме подольский "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе "Витязь" в Подольске в присутствии 5500 зрителей.

Матч длился 113 минут 27 секунд, стал пятым по продолжительности в истории КХЛ и самым продолжительным для СКА и "Витязя". Рекорд КХЛ был установлен 22 марта 2018 года в матче серии второго раунда плей-офф между ЦСКА и хельсинкским "Йокеритом" - 142 минуты 9 секунд. Самый продолжительный матч в НХЛ прошел в 1936 году между "Детройтом" и командой "Монреаль Марунз" - 176 минут 30 секунд. Самый продолжительный матч в истории хоккея состоялся в 2017 году, в плей-офф чемпионата Норвегии "Сторхамар" победил "Спарту" со счетом 2:1, для этого клубу понадобилось 217 минут 14 секунд.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу СКА. Соперник петербургской команды по второму раунду определится позднее.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, обменявшись гостевыми победами. В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (4-0).

СКА неизменно выходит в плей-офф КХЛ с момента основания лиги, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Витязь" также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд, проиграв все серии всухую.