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Зимние олимпийские виды спорта

Горшков назвал очень успешным выступление российских фигуристов на юниорском ЧМ

Сборная России одержала победу в общем зачете, завоевав восемь медалей
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по фигурному катанию успешным образом выступила на юниорском чемпионате мира в Таллине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Соревновательная часть чемпионата мира завершилась в субботу. Сборная России одержала победу в общем зачете, завоевав восемь медалей (три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые).

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"Очень успешное выступление, восемь медалей, весь пьедестал у пар, - сказал Горшков. - И очень дорого стоящая золотая медаль в мужском одиночном катании. В последнее время это не самый наш сильный вид, но тем не менее удалось завоевать две награды, одна из которых - золотая".

"Ну и, конечно, шикарный восклицательный знак поставили наши девчонки, - добавил собеседник агентства. - Просто выдающееся выступление всех, и в особенности Камилы Валиевой и Даши Усачевой. Поздравляем всех спортсменов, ставших призерами этого чемпионата, и их тренеров".

Единственной дисциплиной, где российской команде не удалось завоевать золото, стали танцы на льду. Россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали третьими. "В танцах на льду была борьба, у меня к ребятам претензий нет, - сказал Горшков. - Будем бороться дальше".

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