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Зимние олимпийские виды спорта

Российские фигуристы завоевали 8 из 12 медалей юниорского чемпионата мира

В активе российских спортсменов три золотые медали, две серебряные и три бронзовые
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 7 марта. Российские фигуристы стали обладателями восьми медалей на чемпионате мира среди юниоров. Соревнования прошли в Таллине.

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В активе российских спортсменов три золотые медали, две серебряные и три бронзовые. Российская команда стала первой в общем зачете турнира, на втором месте расположились американские спортсмены (1-0-1), третье место заняли японские и грузинские фигуристы (0-1-0).

Золотые медали на счету Андрея Мозалева (одиночное катание), Камилы Валиевой (одиночное катание), Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова (парное катание).

Серебряные медали в активе Дарьи Усачевой (одиночное катание), Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова (парное катание).

Бронзовые награды завоевали Петр Гуменник (одиночное катание), Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (парное катание), Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (танцы на льду).

В прошлом году россияне стали обладателями девяти медалей турнира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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