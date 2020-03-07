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КХЛ

Кудашов: СКА ожидал, что каждый матч серии плей-офф КХЛ с "Витязем" будет упорным

Клуб из Петербурга переиграл команду из Подольска в третьем овертайме четвертого матча серии и вышел в следующий раунд плей-офф
Главный тренер СКА Алексей Кудашов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер СКА Алексей Кудашов
© Петр Ковалев/ТАСС

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 7 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА ожидал, что все матчи серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Витязем" будут такими же упорными, как четвертая встреча. Об этом главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказал на пресс-конференции.

В субботу СКА на выезде победил "Витязь" со счетом 3:2 в третьем овертайме и выиграл серию со счетом 4-0.

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"Тяжелейшая игра, которая забрала у нас много сил, но мы ее и ожидали. Что ожидали, то и получили. Игроков хочу поблагодарить за характер и дисциплину, которую они показали. Мы ожидали, что все игры будут плотными, готовились к такой серии", - отметил Кудашов.

"Наверное, это самый продолжительный матч в моей карьере как тренера, так и игрока. Здесь много нюансов играют роль - правильные смены, игровые отрезки", - добавил главный тренер СКА.

По ходу серии ворота СКА дважды защищал Магнус Хелльберг и два раза - Александр Самонов. "Планируем определяться с первым номером на плей-офф, будем смотреть", - заключил Кудашов.

СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Первые матчи серий стартуют 17 марта.

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