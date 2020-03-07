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КХЛ

Тренер "Витязя" Кравец: хоккеисты выполнили задачу на сезон

Подмосковный клуб в первом раунде плей-офф КХЛ уступил петербургскому СКА со счетом 0-4 в серии

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 7 марта. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" выполнил поставленную перед ним задачу на сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Михаил Кравец.

"Витязь" занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф уступил петербургскому СКА со счетом 0-4 в серии.

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"И в сезоне ребята доказали, что есть команда, коллектив. Мы выполнили задачу, вышли с седьмого места в плей-офф, сделали шаг вверх", - сказал Кравец.

Перед началом плей-офф травму получил капитан и лучший бомбардир "Витязя" в регулярном чемпионате Александр Семин. В третьей игре со СКА другой нападающий подмосковной команды Йоонас Няттинен сломал руку. "В плей-офф могли сыграть лучше, если бы не травма Александра Семина и Йоонаса Няттинена. Эти ребята помогли бы нам именно в плане забитых голов", - отметил Кравец.

"Витязь" в третий раз в истории КХЛ вышел в плей-офф, но не выиграл ни одной встречи.

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