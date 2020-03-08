113 минут западной долготы. СКА обыграл "Витязь" и первым вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 8 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл в третьем овертайме подольский "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина. Встреча прошла в Подольске в присутствии 5,5 тыс. зрителей.

СКА активно начал, и уже на первой минуте Антон Белов щелчком от синей линии открыл счет. Но "Витязь" не думал сдаваться и большими силами пошел вперед. В конце периода подмосковные хоккеисты заработали численное преимущество, которое реализовал защитник Вилле Лаюнен.

Перед началом серии Кравец обещал навязать грозному сопернику борьбу и подчеркивал, что его хоккеистам есть что доказывать. Сам Кравец в прошлом сезоне работал в системе СКА, возглавляя клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева", с которым выиграл регулярный чемпионат и дошел до полуфинала плей-офф. Провел нынешний тренер подмосковной команды за СКА и немало сезонов игровой карьеры, выступая в Санкт-Петербурге с 1985 по 1991 год и в 2001 году.

"Это все произошло, и мы не можем возвращаться к этому. Естественно, чем больше хороших игроков в команде, тем легче играть. К сожалению, этих игроков нет, и нам надо было бороться и вытаскивать матчи своими силами", - сказал по окончании серии главный тренер "Витязя" Михаил Кравец.

"Витязь" при помощи Самонова стал одной из сенсаций начала регулярного чемпионата, начав сезон с 11 побед в 12 матчах. Подмосковная команда долгое время возглавляла общую турнирную таблицу КХЛ, а Самонов впервые получил приглашение в сборную России. По ходу сезона СКА обменял в "Витязь" Алексея Бывальцева на центрального нападающего первого звена Артема Швеца-Рогового, а также подписал контракт с лучшим на тот момент бомбардиром команды из Подольска Миро Аалтоненом. После этих обменов у "Витязя" наступил спад, команда с трудом попала в плей-офф, а в последнем матче регулярного чемпионата из-за травмы потеряла капитана и лучшего бомбардира команды Александра Семина.

Тренерский штаб СКА так и не сумел определиться с основным вратарем. Первые две встречи в Санкт-Петербурге провел Александр Самонов, а в Подольске играл Магнус Хелльберг. До старта серии было немало и других интриг. Но из первых трех встреч борьба получилась только во второй (4:3), а предыдущую игру в Подольске СКА выиграл со счетом 6:0.

СКА подошел к плей-офф, завершив регулярный чемпионат 12 победами подряд, и являлся безоговорочным фаворитом серии. Команду Алексея Кудашова по ходу сезона серьезно лихорадило, но к концовке петербуржцы обрели стабильность и показывали зрелищную игру. Это во многом связано с восстановлением всех травмированных игроков, а также приходом в качестве старшего тренера наставника молодежной сборной России Валерия Брагина за 10 встреч до окончания "регулярки". При нем СКА еще ни разу не проиграл.

В дальнейшем команды действовали на встречных курсах, но во втором периоде ни одна из них не использовала свои моменты. В начале третьей 20-минутки Алексей Макеев вывел "Витязь" вперед, но за семь минут до окончания основного времени Сергей Плотников сравнял счет. Как оказалось, это была только середина встречи.

Игра перешла в овертайм. Команды не отсиживались в обороне и имели ряд 100-процентных моментов для взятия ворот, но на высоте были вратари Хелльберг и Илья Ежов. Судьба встречи решилась только в третьем овертайме. На 114-й минуте Лукас Бенгтссон реализовал численное преимущество, которое СКА получил за нарушение Евгения Артюхина в средней зоне. До этого момента команды играли предельно аккуратно и не удалялись в овертаймах.

"Я на видео не увидел, что Артюхин шел на эту блокировку. Но дали удаление, надо было правильно сыграть. Игра в меньшинстве была проблемой во всей серии", - сказал после матча главный тренер "Витязя".

"Витязь" завершил сезон, так и не сумев одержать первую в истории клуба победу в плей-офф КХЛ. Команда из Подмосковья трижды принимала участие в розыгрыше Кубка Гагарина, но не выиграла ни одного матча. Несмотря на это, немногочисленные болельщики, досмотревшие последнюю встречу до конца, громко поприветствовали своих любимцев кличем "спасибо".

Главный тренер "Витязя" после игры отметил, что его команда выполнила задачу на сезон. "Мы вышли с седьмого места в плей-офф, сделали шаг вверх. В плей-офф могли сыграть лучше. Если бы не травма Александра Семина и Йоонаса Няттинена, могли бы сыграть лучше, эти ребята помогли бы нам именно в плане забитых голов", - подытожил Кравец.

Самый продолжительный матч Кудашова

Четвертый матч серии длился 113 минут 27 секунд, стал пятым по продолжительности в истории КХЛ и самым продолжительным для СКА и "Витязя". Рекорд КХЛ был установлен 22 марта 2018 года в матче серии второго раунда плей-офф между ЦСКА и хельсинкским "Йокеритом" - 142 минуты 9 секунд. Самый продолжительный матч в НХЛ прошел в 1936 году между "Детройтом" и командой "Монреаль Марунз" - 176 минут 30 секунд. Самый продолжительный матч в истории хоккея состоялся в 2017 году, в плей-офф чемпионата Норвегии "Сторхамар" победил "Спарту" со счетом 2:1, для этого клубу понадобилось 217 минут 14 секунд.

Самой продолжительной встречей в российской истории стал матч между "СКА-Невой" и петербургским "Динамо" в рамках ВХЛ. Тогда победную шайбу в составе армейцев на 164-й минуте забросил нынешний форвард "Витязя" Святослав Гребенщиков.

"Тяжелейшая игра, которая забрала у нас много сил, но мы ее и ожидали. Игроков хочу поблагодарить за характер и дисциплину, которую они показали. Мы ожидали, что все игры будут плотными, готовились к такой серии. Наверное, это самый продолжительный матч в моей карьере как тренера, так и игрока", - отметил Кудашов.

"С нашей стороны сегодня была хорошая игра, жаль, что не играли так в третьей игре. Стыдно проигрывать так, как проиграли третью игру, сегодня команда показала, что у нее есть характер. Можно было избежать второй пропущенной шайбы, потому что инициатива была у нас. Были моменты в овертайме, но не выстояли", - сказал Кравец.

Соперник петербургской команды по второму раунду определится позднее. Первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина состоится 17 марта. СКА неизменно выходит в плей-офф КХЛ с момента основания лиги, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

"Авангард" сравнял счет в серии, "Локомотив" продолжает борьбу

В самой упорной и интригующей серии Восточной конференции в первом раунде встретились полуфиналисты прошлогоднего Кубка Гагарина "Авангард" и "Салават Юлаев". "Салават Юлаев", как и в прошлом сезоне, нестабильно провел регулярный чемпионат и снова занял только шестое место в конференции. Под шквал критики попадал и главный тренер уфимцев Николай Цулыгин.

Но в плей-офф уфимская команда снова преобразилась и оказывает "Авангарду" серьезное сопротивление. После проигранной первой встречи (2:5) "Салават Юлаев" во второй сравнял счет за шесть секунд до конца основного времени матча и вырвал победу в овертайме (3:2). На своем льду в третьем матче серии "Салават" отыгрался со счета 0:2 и выиграл - 6:3. Но на четвертую встречу команды Цулыгина не хватило: "Авангард" снова быстро открыл счет и довел дело до уверенной победы (5:1).

В другой серии Восточной конференции "Барыс" из Нур-Султана и "Металлург" обменялись победами в столице Казахстана, но на выезде команда Андрея Скабелки одержала две победы. В четвертой встрече серии в субботу магнитогорцы во второй раз не сумели распечатать ворота Эдди Паскуале. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Равная борьба ожидалась и в серии между "Йокеритом" и "Локомотивом". Железнодорожники после провального старта чемпионата сменили главного тренера - место покинувшего пост Крэйга Мактавиша занял Майк Пелино. Под руководством канадского специалиста команда планомерно стала обретать себя и уверенно обеспечила себе выход в плей-офф.

Финская команда в очередной раз неплохо провела регулярный чемпионат и в шестой раз подряд вышла в плей-офф. В Кубке Гагарина у "Йокерита" дела пока не ладятся, за всю историю участия в КХЛ он выиграл только две серии и ни разу не доходил дальше второго раунда. В этом сезоне финны намерены нарушить тенденцию и первые три матча выиграли с общим счетом 14:1. Но в субботу "Локомотив" сумел одержать волевую победу со счетом 4:3 и вернуть серию в Хельсинки.

Следующие матчи всех противостояний с участием команд, игравших в субботу, состоятся 9 марта.